Parlament rozhodne o pochovaní vlády: Prežije Heger vďaka jednému hlasu?! Radičová si nebrala servítku pred ústa

Takéto tesné hlasovanie sme už dávno nevideli. Parlament dnes bude rozhodovať o tom, či prežije vláda Eduarda Hegera (46) do nasledujúceho roka, alebo nás čaká neistý politický vývoj, ktorý sa môže skončiť aj úradníckou vládou alebo predčasnými voľbami.

V zákulisí najvyššej politiky sa do posledného momentu rátali hlasy jednej či druhej strany, pričom odhady hovorili o tom, že presvedčených je 75 poslancov, ktorí chcú skoncovať so súčasným kabinetom. Potrebných 76 hlasov sa lámalo na dvoch zákonodarcoch, ktorí svoje rozhodnutie držali v tajnosti.

Poslanec Za ľudí Juraj Šeliga už v pondelok poobede vyslovil predpoveď, že vláda padne. „Bude to stáť na hlase Tomáša Valáška a Martina Borguľu,“ povedal. V skutočnosti už pritom obaja deklarovali, že budú hlasovať proti Hegerovej vláde. Najväčšiu pozornosť preto pútali poslanec a poslankyňa, ktorí ako jediní z celého parlamentu napínajú strunu do poslednej minúty. Slavěna Vorobelová, ktorá je poslaneckou náhradníčkou za Mariana Kotlebu, do poslednej chvíle hovorila o tom, že sú stále v hre všetky možnosti - za, proti aj zdržanie sa.

V pondelok nám už povedala, že sa rozhodla, no ešte nechce oznámiť ako. Za a proti dávala argumenty, ktoré zazneli vo vášnivej parlamentnej debate k odvolávaniu vlády. „Som rozhodnutá, ako budem hlasovať, ale oznámim to až v utorok,“ odbila náš záujem poslankyňa.

Poslankyňa spravila tak, ako sľúbila a krátko pred hlasovaním prezradila, ako sa rozhodla: "Budem hlasovať za Slovensko a slovenský národ. Uvedomujem si vážnosť situácie, uvedomujem si, že predčasné voľby v dohľadnom čase nebudú, uvedomujem si aj všetky riziká, ktoré by vyplývali z prípadného pádu Hegerovej vlády, a uvedomujem si aj to, že tento marazmus sa musí čo možno najskôr skončiť," skonštatovala poslankyňa.

Druhý z kľúčových poslancov Martin Čepček, odídenec z OĽaNO, ešte v pondelok stále nevedel povedať, čo spraví.