Husté sneženie spôsobilo v metropole východu kalamitu: Vodiči hromžili a zapadali, chodci sa trápili

Husté sneženie naďalej v metropole východu spôsobovalo kalamitu Vodiči hromžili a zapadali, chodci sa trápili!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Týkalo sa to najmä zjazdu z diaľnice od Bidoviec, kde sa vytárali niekoľkokilometrové kolóny áut posúvajúce sa len slimačím tempom. Nie všade boli cesty dostatočne odhrnuté a priamo v metropole východu to bolo veľmi zlé najmä mimo liniek hromadnej dopravy. Bočné uličky a aj chodníky boli obyspané kašovitým snehom, niekde si to odniesli aj pod ťarchou bielej periny polámané stromy. K slovu sa tak dostali aj hasiči a samozrejme policajti, keďže sa to prejavilo aj na niekoľkých nehodách.

Autobusy a električky mestskej hromadnej dopravy v Košiciach už však v pondelok ráno vypravili. "Kvôli sneženiu cestujúca verejnosť musí najmä na kopcovitých trasách počítať s prípadným meškaním približne do 20 minút. Všetky električkové trate sa však v noci podarilo očistiť. Ľudia sa dostali do práce, aj keď treba počítať s nejakým zdržaním," uviedol hovorca mesta Dušan Tokarčík s tým, že všetky hlavné ťahy boli pre motoristov zjazdné. Magistrát zároveň vyzýval na ohľaduplnosť a opatrnosť na cestách.