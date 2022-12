Padne vláda?! Podľa Šeligu to bude závisieť od dvoch poslancov, takto to vidí Pčolinský

Situácia aktuálne vyzerá tak, že v Národnej rade (NR) SR by sa našlo 76 hlasov za pád vlády Eduarda Hegera (OĽANO). Skonštatovali to podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga a šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský. Z ich vyjadrení tiež vyplýva, že koalícia by mohla pri utorkovom (13. 12.) hlasovaní o osude vlády opustiť rokovaciu sálu.

"Momentálne to vyzerá tak, že vláda padne a bude to stáť na hlase Tomáša Valáška (nezaradený) a Martina Borguľu (Sme rodina)," skonštatoval Šeliga. Nevie o tom, že by malo dôjsť k odvolaniu ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), aby Borguľa podporil vládu. Dodal, že termín hlasovania o osude kabinetu sa zrejme posúvať nebude. "Koalícia bola pripravená to posunúť, ale SaS to tvrdo odmietla. Ani sa nechcú baviť, chcú proste povaliť vládu," podotkol.

Skonštatoval, že diskusia aktuálne nie je o tejto koalícii, ale o tom, čo by nasledovalo po páde vlády. Úvahy SaS o úradníckej vláde či novom kabinete sa podľa slov Šeligu rozplynuli. "To znamená, že budú predčasné voľby, pravdepodobne" dodal. Podčiarkol, že poslanci pripravení hlasovať za pád vlády sa musia rozhodnúť, či im stojí za to zopakovať scenár Radičovej vlády.

Na koaličnej rade budú podľa slov Šeligu hovoriť o možnosti, že by vládni poslanci neboli na hlasovaní. "Nech celé Slovensko vidí, kto povalil vládu," ozrejmil a dodal, že aj poslanci pripravení hlasovať za pád vlády by videli, s kým sa to chystajú urobiť.