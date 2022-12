Nepriaznivé počasie sužuje aj Prešov: Cestujúci sa musia pripraviť na meškanie spojov

Z dôvodu nepriaznivého počasia a pretrvávajúceho sneženia od rána meškajú linky mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Prešove. Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) podľa jeho hovorcu Vladimíra Tomeka ráno vypravil na cesty všetky spoje.

Aktuálne evidujú na jednotlivých linkách meškania do desiatich minút. "Najväčšie komplikácie sme zaznamenali v ranných hodinách v okrajových častiach mesta, a to najmä v časti Šalgovík, ako aj v časti Šidlovec. Problémy s prejazdnosťou ciest nám hlásia aj vodiči liniek, ktoré premávajú do obcí Ruská Nová Ves a Bzenov," uviedol Tomek.

Doprava v meste je podľa jeho slov výrazne spomalená. V dôsledku klzkej vozovky sa na cestách tvoria kolóny, v ktorých sa presúvajú aj vozidlá MHD.

"Aktuálne evidujeme meškania na všetkých linkách, vo väčšine prípadov ide o meškania do desiatich minút. Na niektorých linkách však musia cestujúci počítať aj s výraznejšími meškaniami od 30 do 45 minút. Naši vodiči vyvíjajú maximálne úsilie, aby meškania aspoň čiastočne eliminovali, avšak prvoradá je bezpečnosť cestujúcich," vysvetlil Tomek.

Problematický je najmä výjazd zo zastávok MHD, kde sa hromadí vrstva utlačeného snehu, čo vodičom spôsobuje nemalé komplikácie pri zaraďovaní sa do jazdného pruhu.

"Cestujúcich touto cestou žiadame o trpezlivosť a odporúčame, aby si pred cestou vyhradili väčšiu časovú rezervu. Zároveň upozorňujeme, že na zastávkach MHD je potrebné stáť v dostatočnej bezpečnej vzdialenosti od nástupnej hrany - obrubníka. Týmto spôsobom sa predíde možným úrazom, keďže nie všetky chodníky sú už očistené," dodal Tomek.