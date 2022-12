Poznáme najnavštevovanejší dokument v kinách za rok 2022: Videli ste ho i vy?

Film Slobodní, ktorý rozpráva príbeh kresťanského disentu na pozadí dejín 20. storočia na Slovensku, je podľa aktuálnych štatistík najnavštevovanejším dokumentom v slovenských kinách za rok 2022.

Na druhom mieste je snímka Peter Dvorský a za ňou nasleduje dokument Dežo Hoffmann – fotograf Beatles. TASR o tom informovala distribučná spoločnosť Itafilm, ktorá dokumentárnu snímku Slobodní priniesla do kín 15. septembra.

Film rozpráva príbeh priateľstva Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, ktorých nazývali "generálmi tajnej cirkvi". Zakladali "krúžky", malé ostrovy slobody, kde mohli ľudia počas totality slobodne myslieť a veriť. Kritickí boli už voči Slovenskému štátu. Po príchode komunizmu boli prenasledovaní a strávili dlhé roky vo väzení. Vrchol ich úsilia bola Sviečková manifestácia, na ktorej ľudia nenásilne prejavili protest proti komunistickému režimu. Neskôr sa ich hnutie aktívne zapojilo aj do Nežnej revolúcie.

Dokument s príbehom hľadania osobnej vnútornej slobody, ktorú je možné si zachovať v každom režime a za každých okolností, si po slávnostnej premiére mohli pozrieť diváci na vyše sto premietaniach po celom Slovensku. Nasledovali aj desiatky premietaní pre školy, kultúrne centrá a rôzne komunity, na ktorých nechýbali diskusie s tvorcami. Spolu so študentami si film Slobodní prišla pozrieť aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Premietanie s diskusiou bolo v preplnenom Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. "Hovorí o slobode, o slobode za múrmi väzenia, o sile modlitby a meditácie, o tichu, o láske a o nádeji," uviedla Čaputová v príhovore. "Bol to príbeh o neuveriteľnej statočnosti ľudí, ktorí sa v časoch hlbokej totality pričinili o to, že môžeme žiť v demokracii. Ale predovšetkým bol to príbeh o slobode, ktorá mala a má mať silné hodnotové ukotvenie. Lebo sloboda bez hodnôt je bezbrehosť," dodala.

Film Slobodní odvysielala RTVS 17. novembra, v Deň boja za slobodu a demokraciu. Ako ďalej uvádza distribučná spoločnosť, premietania a diskusie pokračujú na školách a o dokumentárnu snímku prejavili záujem aj niektoré krajiny EÚ.