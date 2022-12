Od týchto poslancov závisí odvolanie Hegera: 5 možností, ako môže hlasovanie dopadnúť

Napätá atmosféra, ktorá sa dala krájať. V parlamente sa vo štvrtok začalo odvolávanie vlády Eduarda Hegera (46). Tá to má mimoriadne nahnuté, pretože ani najlepšia veštkyňa v súčasnosti netuší, koľko poslancov sa nájde za to, aby súčasná koalícia skončila.

Potrebných je 76 hlasov, pričom k vysloveniu nedôvery sa zatiaľ hlási 74 zákonodarcov. Niektorí z nich však môžu svoj postoj na poslednú chvíľu zmeniť a ďalší svoje rozhodnutie ešte neoznámili.

Návrh na odvolanie Hegera podáva SaS s Hlasom. Richard Sulík v pléne vysvetľoval všetky chyby kabinetu OĽaNO - Sme rodina - Za ľudí. „Vláda Hegera je len na papieri. V skutočnosti je to vláda Matoviča a Kollára. Nie sú schopní usporiadaného vládnutia. Krajina sa utápa v chaose, rozpočet prišiel do parlamentu na poslednú chvíľu, má rekordný deficit, minister financií chce rekordný bianko šek na svoje ,atómofky‘,“ vyratúval Sulík. Tvrdí, že keď boli vo vláde, tak SaS odfiltrovala zlé nápady Matoviča, no teraz to nemá kto robiť. Nedokáže ďalej tolerovať súčasnú garnitúru. „Pokračovanie tejto vlády je to najhoršie riešenie, zničí zvyšky nádeje, ktoré aj naši voliči do tejto vlády vkladali,“ uzavrel.

Na stole je teraz viacero možností. Šéf liberálov priniesol na stôl to, že môžu byť predčasné voľby, úradnícka vláda či iná koalícia na pôdoryse súčasného parlamentu. Prekvapivo však začal operovať s ďalšou možnosťou. Tá hovorí o tom, že by Heger zostal premiérom, ale vláda by sa zrekonštruovala. Sulík nepovedal, akým spôsobom, ani kto by v nej bol. „Aj keby sme podporili vládu Eduarda Hegera po rekonštrukcii, nikto z nás sa do vlády vracať nebude. Po zmysluplnej dohodnutej rekonštrukcii vlády dáme hlasy na to, aby bola vyslovená dôvera takejto vláde,“ dodal Sulík. Hlasovať sa má v utorok.