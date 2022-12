Minister práce háji Sulíkové návrhy: Chce funkčnú vládu, ktorá nebude robiť z ľudí rukojenmníkov

Opozičná SaS by si nemala brať ľudí za rukojemníkov. Ak padne vláda, hrozí, že nebude vyplatená pomoc ľuďom v súvislosti s energetickou krízou, keďže sme tesne pred schválením rozpočtu. Pripomenul to minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v pléne Národnej rady (NR) SR počas diskusie k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde.

Krajniak pripomenul, že 90 percent domácností potrebuje v čase súčasnej krízy pomoc. "Na pomoc musí existovať funkčná vláda, pretože vláda v demisii nemôže realizovať hospodársku a sociálnu politiku," pripomenul. "Ak padne akákoľvek vláda tesne pred schválením rozpočtu, namiesto darčekov ľudia dostanú finančnú slučku okolo krku," uviedol a opýtal sa SaS, prečo robí z ľudí rukojemníkov politiky a straníckych záujmov. "Načo sme schvaľovali pomoc ľuďom, keď ju nebude mať kto vyplatiť?"

Pokiaľ by padla vláda a neprešiel by rozpočet, nová vláda by prišla s rozpočtom neskôr a pomoc by sa podľa Krajniaka začala vyplácať až v marci. Minister si myslí, že kým bola vo vláde SaS, panoval chaos, odkedy je v parlamente, začal chaos v parlamente. "A teraz ho chcete preniesť na celé Slovensko," dodal.

Karol Galek (SaS) pripomenul, že pomoc za energie nie je založená na vyplácaní pomoci, ide o zastropovanie. Je to podľa neho založené na elektrine, ktorú dohodol Richard Sulík ešte ako minister hospodárstva. Dodal, že v prípade tepla sú predĺžené cenové rozhodnutia a kompenzovaní budú dodávatelia.

V súvislosti s plynom prišli podľa neho s riešením, ktoré nemalo vplyv na rozpočet, no ostalo podľa neho v šuflíku. "Nemá to nič spoločné s vyplácaním pomoci," dodal. Myslí si, že líder OĽANO Igor Matovič urobil z ľudí rukojemníkov, keď blokoval Sulíkove návrhy. Podľa Márie Kolíkovej (SaS) Krajniak zbytočne straší ľudí. Koalícia musela podľa nej predpokladať rôzne situácie, keď v čase krízy vznikla menšinová vláda.