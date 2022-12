Pohreb expolicajta Pavla († 52), Ivety († 53) a Viery († 79): Dojemné slová a čestná salva na rozlúčku

Najhoršie chvíle v živote prežívali Iveta (31) a Nikola (26). Obe naraz pochovávali milovanú mamičku Ivetu († 53), otecka Pavla († 52) a starkú Vierku († 79).

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Všetci traja zomreli v aute, do ktorého pri Tornali vpálil ožratý Rudolf († 45) zo Včeliniec (okr. Rimavská Sobota). Expolicajta bývalí kolegovia vyprevadili do neba so všetkými poctami, a keď vypálili čestnú salvu, trúchliacim prebehli po chrbte zimomriavky...

Najbližšia rodina, príbuzní, priatelia aj policajti sa prišli rozlúčiť s obeťami nedeľnej tragickej nehody pri dedine Otročok (okr. Revúca). Dom smútku v Revúcej praskal vo švíkoch. Bývalého muža zákona Pavla si prišli uctiť aj exkolegovia z okresného riaditeľstva v Revúcej, kde vzorne slúžil takmer 30 rokov. Počas pohrebu stáli pri jeho rakve dvaja uniformovaní policajti so zbraňami.

Najťažšie niesli poslednú rozlúčku deti mŕtvych manželov Ivetka a Nikolka, ktoré sa nevedia zo straty milovaných rodičov a starej mamy spamätať. „Do života blízkej rodiny ako blesk z jasného neba zasiahol okamih a vstúpila zlá zvesť. Hodiny života sa zastavili pre 3 blízkych ľudí. Sú to chvíle, ktoré nikdy nemali prísť,“ odznelo počas civilného pohrebu.