Kollár vykypel, SaS sú podľa neho farizeji a pokrytci! Sulík sa nedal: Boris, vieš, to je tak...

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) označil SaS za farizejov, pokrytcov a "naslovovzatých odborníkov" na rozbíjanie vlád. Urobil tak počas diskusie k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde, ktorý predložila práve SaS.

Kollár odmietol ich dôvody na pád vlády, najmä to, že kabinet nedokáže pomôcť nízkopríjmovým skupinám obyvateľov. Dodal, že každého poslanca v NR SR považuje za legitímne zvoleného občanmi a dokáže rokovať so všetkými.

"Kto vo vláde bojoval za zrušenie 13. dôchodkov? No vy, SaS. Kto neustále bojoval na vláde a koaličnej rade, aby sa zrušili vlaky zadarmo pre dôchodcov a študentov? Kto bojoval za zrušenie obedov zadarmo? Vy, SaS. A teraz nám vyčítate, že sme málo pomáhali?" uviedol.

Podotkol tiež, že liberáli vláde vyčítali aj prorodinný balíček. Vyhlásil, že ho schválili aj s poslancami z mimoparlamentnej strany Život a že sa za to nehanbí. "Ale strana SaS nemá hanbu nám to vyčítať a s nimi povaliť vládu, čo ste to za farizeji," kričal na poslancov z SaS. Vyčítal im, že vládu kritizujú za hlasovania s "fašistami", no teraz ich hlasy potrebujú. "Počítate s každým jedným hlasom ĽSNS, s každým jedným hlasom Republiky," uviedol. Lídrovi SaS Richardovi Sulíkovi povedal, aby sa pozrel do zrkadla a obvinil ho z tajných rokovaní s Marianom Kotlebom (ĽSNS).