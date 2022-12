Obľúbené miesta lyžiarov na východe nespustia vleky: 3 strediská zatvorili drahé energie!

Situácia sa opakuje, len z iných dôvodov.

Kým v nedávnych sezónach boli lyžiarske strediská pozatvárané pre pandémiu koronavírusu, teraz ich zase viacerí neotvoria pre vysoké ceny energií. Nepomohlo ani dočasné zníženie DPH na 10 %.

Vleky zostanú mimo prevádzky napríklad aj v obľúbenom stredisku Levočská dolina. „Štát stále jasne nedefinoval, ako budú fungovať a za akých podmienok budú prebiehať kompenzácie vysokých cien energií. No my už čakať nemôžeme. Do poslednej chvíle sme čakali, že odpovede na otázky dostaneme. Nestalo sa tak. Veľmi nás to mrzí, ale museli sme pristúpiť k tomu najsmutnejšiemu rozhodnutiu - lyžiarske stredisko pre túto zimnú sezónu neotvoriť,“ povedala Lenka Schreiner Maťašovská, marketingová a PR manažérka rezortu.

Podľa nej by museli skipasy oproti minulosti zdražieť dvojnásobne, to znamená z 25 € na 50 €. „To si také stredisko, ako je naše, nemôže dovoliť,“ priblížila manažérka, podľa ktorej ostatné služby budú dostupné na objednávku.