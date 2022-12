Sulík to dal Matovičovi poriadne vyžrať: Tieto 3 slová najlepšie vystihujú jeho vládnutie!

Chaos, neschopnosť a hanba sú slová, ktoré najlepšie vystihujú vládnutie Igora Matoviča (OĽaNO). Povedal to predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík vo svojom vystúpení v parlamente na mimoriadnej schôdzi k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde.

Schôdzu zvolal predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár (Sme rodina) na návrh dvadsiatich poslancov strany SaS a desiatich poslancov za Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD). „Je to vláda Eduarda Hegera na papieri, v skutočnosti je to vláda Matoviča a Borisa Kollára,“ povedal Sulík. Vláde vytkol chaos, zlý návrh rozpočtu, nezvládnutie migračnej krízy a rokovania s lekármi, ako aj rezignovanie na boj proti korupcii.

Sulík načrtol možné varianty, ktoré môžu nastať po utorku 13. decembra, keď bude parlament hlasovať o vyslovení nedôvery. Tou najhoršou by podľa neho bolo, keby návrh neprešiel a vláda by ďalej pokračovala. V prípade vyslovenia nedôvery môžu podľa neho nastať štyri možnosti. Prezidentka môže poveriť riadením štátu terajšiu vládu v súčasnom zložení, no bude v demisii, to znamená, že niektoré dôležité rozhodnutia bude musieť odsúhlasiť prezidentka.

„Už aj to by bolo lepšie ako dnes. Alebo sa môže nájsť nová 76-ka a treťou možnosťou je, že súčasná vláda prejde rekonštrukciou. Viem si predstaviť, že po zmysluplnej rekonštrukcii vlády dáme hlasy na to, aby takejto vláde bola vyslovená dôvera v NR SR,“ povedal Sulík.