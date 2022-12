Podporia pád Hegerovej vlády? Tajomné vyjadrenia nezaradených poslancov o tom, ako budú hlasovať

Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR Martin Čepček ani Slavěna Vorobelová zatiaľ nepovedali, ako sa zachovajú pri hlasovaní o vyslovení nedôvere vláde. Chcú si počkať na priebeh rozpravy k návrhu. Podľa Vorobelovej ešte nie je jasné, čo by nasledovalo po páde vlády.

Čepček sa rozhodne v závislosti od diskusie v parlamente. "Chcem si počkať, ako prebehne rozprava v parlamente, potom sa rozhodnem. O hlasovaní so mnou zatiaľ nerokoval nik, hoci s poslancami, ktorí odišli do mimoparlamentných strán z koalície, už rokovanie prebehlo. Postrehol som, že prebieha rokovanie zo stranou SaS, takže nakoniec môj hlas potrebovať možno nebudú," skonštatoval pre TASR. Čepček pôsobí ako nezaradený poslanec po tom, ako ho už dávnejšie vylúčili z klubu OĽANO.

Vorobelová sa podľa svojich slov zúčastní na hlasovaní. "To, ako budem hlasovať, závisí od toho, či Pellegrini a Sulík odkryjú karty ešte pred hlasovaním. Zatiaľ rozohrali politickú hru, ktorá má nejasné pravidlá pre verejnosť a nikto nevie, akých žolíkov majú," uviedla poslankyňa pre TASR. Tvrdí, že až v deň hlasovania sa rozhodne, ako bude postupovať. "Neviem, čo bude nasledovať po tom, zatiaľ ešte nie sú jednoznačné postoje," doplnila s tým, že v rozprave môžu prísť ďalšie informácie.

Otvorené sú podľa nej všetky scenáre o tom, ako sa zachová. Ak by bolo jasné, že budú predčasné voľby, je dosť pravdepodobné, že by hlasovala za pád vlády. Vorobelová sa dostala do NR SR po tom, ako z nej musel odísť šéf ĽSNS Marian Kotleba v dôsledku odsúdenia za úmyselný trestný čin.