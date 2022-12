Rusko prišiel na súd v kauze Maják nádeje: Exšéf Markízy sa na seba už ani nepodobá!

Na Okresnom súde (OS) Bratislava I sa v stredu začal proces s exministrom hospodárstva a bývalým riaditeľom TV Markíza Pavlom Ruskom v kauze Maják nádeje. Čelí podozreniam zo spáchania pokračovacieho zločinu subvenčného podvodu. Vinu odmieta.

"Nechcem uzavrieť dohodu o vine a treste, cítim sa byť nevinný," povedal Rusko pred senátom. Jeho obhajca Marek Para uviedol, že považujú obžalobu za nedôvodnú.

Ako niekdajší riaditeľ neziskovej organizácie Maják nádeje mal Rusko podľa obžaloby v roku 2015 použiť účelovo viazané finančné prostriedky na sociálnu pomoc vo výške 101.000 eur na iný účel, a to financovanie muzikálu Rómeo a Júlia.

V rámci výsluchu odmietol, že by Maják nádeje použil peniaze z poskytnutých dotácií. "Je to lož a nezmysel," tvrdí. Malo ísť podľa jeho slov napríklad o príspevky klientok za ubytovanie. Podotkol, že všetky finančné prostriedky použité ako zálohové platby na muzikál, sa vrátili do organizácie so ziskom 5000 eur.

Peniaze získané z muzikálu mali byť podľa obžalovaného použité na rekonštrukciu priestorov azylového centra. "Nie je mi jasné, ako môže niekto hovoriť, že som mal použiť finančné prostriedky z dotačných peňazí, keď Maják nádeje disponoval vlastnými prostriedkami vo výške viac ako 100.000 eur," dodal.