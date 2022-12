Hrozí snehová kalamita? Prvé predpovede hovoria o štedrej nádielke v Bratislave!

Dočkáme sa na celom Slovensku konečne bielej zimy? Meteorológovia prichádzajú so zaujímavou predpoveďou.

Už koncom tohto týždňa by malo nasnežiť aj v nížinách. Ako upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), sneženie príde v nedeľu večer. V nížinách by však malo ísť zväčša len o pár centimetrov. "Najmä v priebehu nedele by sa k nám mal začať dostávať postupne od severozápadu výrazne chladnejší vzduch. Za takéhoto predpokladu sa očakávajú cez víkend najmä v nedeľu trvalejšie zrážky, ktoré budú od západu prechádzať do sneženia aj v nížinách," načrtli v SHMÚ.

Začiatkom budúceho týždňa sa však bude ochladenie stupňovať. „Sneženie dnes už viaceré predpovedné modely očakávajú spolu s mrazivým počasím, teda počítajú s tým, že nastane ideálna zimná situácia. V skratke by sme sa mali pripraviť na mrazy, ktoré na horách vyústia pod -15 °C, či až -20 °C, ale aj v nížinách pod -10 °C v nočných hodinách. Hrozia potom aj celodenné mrazy na celom území,“ informuje Martin Horváth z Meteo Slovensko.

Do počasia na Slovensku zasiahne koncom budúceho týždňa Jadranská tlaková níž, ktorá by mala priniesť ďalšie centimetre novej snehovej pokrývky. Podľa Meteo Slovensko sa na horách dá očakávať 40 až 60 cm nového snehu, na nížinách 15 až 40 cm. Uvedené centimetre však treba brať zatiaľ s rezervou, ide totiž o pomerne ďaleké obdobie.