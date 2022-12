Trú Slováci a Česi biedu? Zarážajúce, čo odhalil prieskum! Ľudia sú tlačení k tomuto

Na Slovensku má problémy vyžiť 70 % ľudí a v Českej republike (ČR) 52 %. Pokles reálnych miezd, aký je posledné dva štvrťroky, nebol od rozdelenia ČR a SR. Informovali o tom spoločnosti Profesia a LMC na základe ich prieskumu.

Údaje zbierali na prelome októbra a novembra od 800 zamestnancov zo Slovenska a 1000 zamestnancov z ČR. Z ČR sú dostupné aj vlaňajšie údaje.

"V ČR a na Slovensku to bude podobné, vidíme obrovský vývoj v mzdách, nominálne samozrejme ďalej rastú, no reálne mzdy v ČR už druhý kvartál po sebe klesajú o 10 % medziročne, čo je najhlbší prepad v histórii samostatnej ČR. Na Slovensku vzhľadom k ešte vyššej inflácii a k podobnému tempu rastu miezd bude ten reálny pokles miezd k disponibilnému príjmu domácností veľmi podobný. To je niečo, čo sa nikdy v histórii či už samostatnej SR, alebo ČR nedialo," upozornil vedúci analýz a komunikácie spoločnosti LMC Tomáš Ervín Dombrovský.

Zo Slovákov priznalo 31 % veľmi vážne alebo vážne problémy s príjmami. V ČR sa tak vyjadrilo 19 % opýtaných. Tretina (33 %) ľudí v ČR má mierne problémy vyžiť a v SR je to 39 %, vyčíslil Dombrovský.

Doplnil, že ľudia sú tlačení privyrábať si, na Slovensku si 20 % ľudí privyrába popri hlavnom príjme a v Česku je to 25 %. V SR 28 % ľudí inde nepracuje, ale plánuje a v ČR je to 21 %.