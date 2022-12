Opitý Rudolf († 45) zabil expolicajta Pavla († 52) aj jeho rodinu: Od milovanej dcérky sa už nevrátili

Smrť po strašnej zrážke! Bývalý policajt Pavel († 52) s manželkou Ivetou († 53) a jej mamou Vierou († 79) z Revúcej zomreli vo chvíli, keď do nich vpálilo auto opitého Rudolfa († 45) zo Včeliniec. Ten po hádke s priateľkou Juditou sadol za volant a za Otročkom (okr. Revúca) nečakane prešiel do protismeru.

Vozidlo, v ktorom sedela rodina expolicajta, už nemalo šancu vyhnúť sa mu. Všetci štyria účastníci nehody zomreli na mieste. Užialená dcéra manželov Ivetka poslala svojim rodičom a babičke do neba dojímavé vyznanie.

Krátko pred Vianocami, v nedeľu 4. decembra, sa rozhodli manželia Pavel s Ivetou a starká Vierka navštíviť dcérku s partnerom a ich jediného vnúčika Noelka. Dokonca vraj zvažovali, že chlapčeka zoberú so sebou, napokon však ostal s mamičkou. A to mu zrejme zachránilo život... „Noelko veľmi rád chodieval k starým rodičom, a tí si ho často k sebe brávali. Našťastie v nedeľu tak neurobili,“ hovorí známa dcéry Ivetky. Po spoločne strávených chvíľach sa manželia s mamou rozhodli vrátiť domov do Revúcej.

Tam však nikdy nedorazili, cestu im totiž skrížilo auto Rudolfa, ktorý sa v Otročku pohádal s dlhoročnou priateľkou Juditou. „Boli sme na pohrebe a on bol v práci. Keď sme prišli domov, Rudo nás už čakal. Vyzerá to tak, že predtým niečo popil,“ prezradila Juditina mama. Tá sa až od dcéry dozvedela, že sa pohádali a Rudolf si sadol za volant. Zrejme od zlosti dvakrát nabúral do Juditinho auta. „Vnuk mu chcel ďalej zabrániť v jazde, no on ušiel preč a potom len od policajtov vieme, že havaroval,“ dopĺňa Juditina mama. Nový Čas zastihol v Otročku aj Juditu so synom, odmietli sa však vyjadriť.