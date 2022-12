Prvú kuchárku v slovenčine vydali v roku 1870: Neuveríte, ktorý recept bol najväčším hitom!

Chute a recepty, ktoré si už dnes ani nevieme predstaviť! To všetko je možné nájsť v prvej kuchárskej knihe písanej v slovenčine. Jej autorom je Ján Babilon, ktorý začal recepty zbierať ešte v polovici 19. storočia.

Dlho išlo o jedinú kuchárku v slovenčine. „Je to už vyše dvadsať rokov, čo som sa do spísania tejto knihy chytil, poneváč to nielen ja, ale i mnohí rovnosmýšľajúci uznali, že kuchárska kniha je potrebná pre každý národ,“ týmito slovami začína Prvá Kuchárska kniha v slovenskej reči, ktorú ešte v roku 1870 napísal Ján Babilon z Pešti. Jej tretie vydanie vyšlo v roku 1907 a na takmer 600 stranách tu aj dnes môžeme nájsť recepty od výmyslu sveta. Od polievok cez prípravu rôznych omáčok, mäsa až po dezerty.

Okrem tradičných receptov je tu možné nájsť aj ananásovú polievku či pivný vývar, všetko písané v ucelených textoch. „Recepty boli dovtedy len v novinách či časopisoch, alebo knihy v cudzích jazykoch. Väčšinou si však recepty slovne tradovali susedia. Babilon ako prvý pozbieral 1 500 receptov v tejto podobe,“ povedal historik a odborník na gastronómiu Vladimír Tomčík. Pred 150 rokmi sa ešte bežne nekonzumovali zemiaky, viac podľa Tomčíka „frčali“ hľuzovky. „Vtedy sa museli všetky suroviny maximálne využiť, a tomu aj zodpovedá množstvo receptov v knihe,“ vraví.





Bežné aj exotické



Tomčík dodáva, že keďže v polovici 19. storočia, keď začal Babilon recepty zbierať, ešte neexistovala železničná doprava, všetky suroviny v knihe boli lokálne. Objavili sa však aj exotické recepty. Jedným z nich bola ananásová polievka so šampanským.