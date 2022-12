Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš: Viete ale odkiaľ sa vzal na Slovensku? Čítajte pozorne!

Netrpezlivé čakanie na Vianoce si mnoho detí aj dospelých skracuje nielen adventným kalendárom, ale aj jedným, aj keď menším sviatkom, ale rovnako dôležitým, Mikulášom. V tento deň si deti nájdu balíčky so sladkosťami, aspoň tie dobré. Neposlušným ostane uhlie. Kde sa vzala postava sv. Mikuláša a prečo je na Slovensku taký populárny?

Viaceré zdroje sa zhodujú, že pôvod svätého Mikuláša siaha do Malej Ázie, dnešného Turecka. Už odmala bol Mikuláš povestný svojou dobročinnosťou a pomáhaním chudobným. Neskôr sa stal biskupom v Myre. Pripisuje sa mu záchrana troch dcér kupca, ktorý prišiel o všetky peniaze. Mikuláš sa im rozhodol pomôcť, v noci im dal do mešca peniaze a položil im ho na okno. Zopakoval to i na ďalšiu noc. Na tretíkrát ho už čakal otec dcér a vrúcne sa mu poďakoval. Deň úmrtia svätého Mikuláša, 6. december, sa stal sviatkom, ktorý oslavujeme dodnes. Stalo sa zvykom, že deti i dospelí si dávajú do okien čižmy a čakajú, čo im Mikuláš prinesie.



Nie je to Santa Claus

Svätý Mikuláš bol biskupom. Dodnes sa tak tradične, najmä v európskych krajinách, zobrazuje s biskupskou myrtou na hlave a biskupskou berlou v ruke. U nás to teda nie je ten tučný pán v červenom, s čapicou a bielou bradou.

Malé trhy

V súvislosti s týmto sviatkom sa kedysi v minulosti usporadúvali trhy. Predávalo sa na nich voňavé pečivo, figúrky a drobné hračky, pripomínajúce toto sviatočné obdobie. Bývali vyrobené z pálenej hliny, zo sušeného ovocia či z dreva. Dnes už túto tradíciu nahradili vianočné trhy, ktoré sú spojené s celým predvianočným obdobím.



3 mikulášske pranostiky