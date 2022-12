OĽANO si stojí za svojím: Nevidí dôvod na pomoc Ficovi! Za predčasnými voľbami sa len trasie, tvrdí

Koaličná rada by sa mala v pondelok popoludní zaoberať aktuálnymi otázkami, rozpočtom aj mimoriadnou schôdzou k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde. Partneri by sa mali venovať aj novele Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami z dielne Sme rodina.

Podľa programu aktuálnej schôdze Národnej rady (NR) SR zverejneného na webe parlamentu by sa o návrhu mohlo rokovať v stredu (7. 12.). OĽANO však podľa slov predsedu poslaneckého klubu Michala Šipoša trvá na svojom vete.

"OĽANO návrh vetovalo a Sme rodina garantovalo, že to stiahne. Postoj OĽANO sa nezmenil," uviedol Šipoš pre TASR s tým, že ak by hnutie návrh napokon nestiahlo, vnímal by to ako porušenie slova zo strany partnera. Prípadné dôsledky nechcel komentovať ani o nich špekulovať.

"Nevidím dôvod na to, aby sme pomáhali Robertovi Ficovi (Smer-SD), ktorý sa na predčasné voľby trasie. Nesúhlasíme s tým, to je náš politický postoj," uviedol podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga. Podotkol, že ak sú v koalícii, tak má platiť veto. Dodal, že ak OĽANO svoje veto nestiahne, tak by malo Sme rodina stiahnuť svoj návrh.

Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár uviedol, že v prípade vyslovenia nedôvery vláde je potrebné mať v ústave takýto nástroj. Nie je za to, aby po vyslovení nedôvery vláde v parlamente vznikla "nejaká dočasná vláda" menovaná prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Podotkol, že takáto vláda nebola nikým volená a nemala by takú legitimitu ako po voľbách. Prezidentka podľa neho má možnosť vyhlásiť úradnícku vládu či poveriť zostavením vlády niekoho iného na základe výsledkov volieb. V takomto prípade by však uprednostnil predčasné voľby. "Preto je dôležité tento nástroj mať zakotvený v ústave, keby takéto niečo nastalo," povedal a pripomenul závery Ústavného súdu (ÚS) SR.

Šéf opozičného Smeru-SD Fico by privítal, keby parlament zmenu prijal v stredu, ešte pred mimoriadnou schôdzou k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde. Strana podporí zmenu ústavy, ktorá umožní konanie predčasných volieb. Podľa Fica by malo byť možné skrátiť volebné obdobie parlamentu uznesením a 76, nie 90 hlasmi poslancov. Argumentuje, že aj na vyslovenie nedôvery vláde stačí 76 poslancov. Podotkol tiež, že v takej vážnej otázke, akou sú predčasné voľby, nemožno ľuďom upierať možnosť referenda.