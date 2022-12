Akcia Advent: Policajti riešili opitých vodičov aj vážne nehody! Vodič na priechode zramoval chodkyňu

Opitých vodičov za volantom neodradila ani policajná dopravno-bezpečnostná akcia Advent, ktorá začala 1. decembra.

Počas 48. týždňa bolo celkovo zaznamenaných šesť dopravných nehôd, ktorých účastníkmi boli chodci a jedna dopravná nehoda bola s účasťou cyklistu. Alkohol policajti zistili pri troch minulotýždňových dopravných nehodách, počas uplynulého týždňa však namerali alkohol v dychu až v 24 prípadoch, z toho šesťkrát v hodnote vyššej ako jedno promile. V tlačovej správe o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Alkohol v dychu mal 22-ročný muž, ktorý v piatok 2. decembra krátko po 17. hodine na úseku cesty medzi obcami Biel a Dobrá v trebišovskom okrese počas prejazdu miernej ľavotočivej zákruty neprispôsobil rýchlosť svojej jazdy schopnostiam, stavu a povahe vozovke a aktuálnym poveternostným podmienkam. Na mokrej ceste dostal šmyk, s autom z nej zišiel a narazil do trávnatej priekopy. Policajti mu namerali 0,75 mg/l alkoholu v dychu, čo je 1,56 promile.

Na jednom z košických parkovísk zas policajti skontrolovali v piatok 2. decembra krátko pred 22 hodnou 52-ročnú ženu, ktorá sa odmietla podrobiť nielen dychovej skúške, ale aj lekárskemu vyšetreniu. „Na vodičku sa tak hľadí ako by bolo množstvo alkoholu v jej dychu viac ako jedno promile, preto aj ona putovala nocovať do cely policajného zaistenia,“ uviedla Ivanová. Alkohol v dychu, a to 0,30 mg/l, čo je 0,62 promile, mala 30-ročná žena v sobotu 3. decembra dopoludnia pred 11. hodinou na jednom z rožňavských parkovísk. Počas cúvania s vozidlom zn. VW Golf poškodila zaparkovaný Renault Koleos a z miesta ušla. Neskôr sa však na miesto dopravnej nehody vrátila, a to akurát v čase, keď policajti túto udalosť dokumentovali. Policajti jej vodičák na mieste zadržali.