Obrovská tragédia pri Tornali: Čelný náraz neprežili 4 ľudia! Desivé zábery z miesta nehody

Tragický záver týždňa! V nedeľu podvečer sa v Behynciach v časti Tornale (okr. Revúca) zrazili dve autá. Na mieste zasahovali všetky záchranárske zložky.

V jednom vozidle sedeli dve ženy a jeden muž, v druhom len vodič. Obe autá po kolízii skončili v rozmočenom poli, jedno bolo prevrátené na streche. Zomreli manželia a ďalší dvaja ľudia.

Na ceste II/532 pri Tornali, za obcou Behynce, došlo v prvú decembrovú nedeľu k veľkej nehode s tragickou bilanciou. „Štyri osoby v autách nejavili známky života, vozidlá skončili mimo cesty,“ informoval Matej Peniak z operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici s tým, že na mieste zasahovali dva kusy techniky a štyria príslušníci hasičského zboru.

„Môžem potvrdiť, že na linku tiesňového volania 155 bolo o 17.27 nahlásené, že neďaleko Tornale došlo k čelnej zrážke dvoch osobných vozidiel. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby na miesto vyslalo bezodkladne tri posádky záchrannej zdravotnej služby. Do nemocnice neboli prevezené žiadne osoby, na mieste bolo však konštatované, že došlo k úmrtiu štyroch osôb, ktoré utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom. Išlo o dvoch mužov a dve ženy vo veku od 45 do 79 rokov,“ potvrdil pre TV JOJ počet obetí zrážky hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Martin Balko.

Rozbehli vyšetrovanie

V aute smrti sedeli manželia a ďalší človek. Muži zákona preto miesto nehody opáskovali a vyšetrujú okolnosti nehody. „Autá boli zabezpečené proti náhodnému pohybu, úniku prevádzkových kvapalín a vzniku požiaru,“ dodal Matej Peniak z operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici.