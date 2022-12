Netradiční návštevníci Zemplína: Krása, čo môžu domáci pozorovať! Ide o historickú novinku

Dvetisíc pútnikov zo severu Európy! V okolí Senianskych rybníkov neďaleko Michaloviec môžu domáci pozorovať kŕdeľ severských žeriavov. Prečo ide o historickú novinku?

Väčšina z populácie žeriavov popolavých už odletela do Maďarska alebo ešte južnejších krajín, no jeden početný kŕdeľ sa rozhodol zostať na východe Slovenska. To, že v decembrovom období máme na Slovensku tieto severské vtáky, je podľa ornitológa Mateja Repela z historického hľadiska novinkou.

Migrácia týchto vtákov cez naše územie môže byť spôsobená aj zmenou migračného správania. „Mohli zaniknúť nejaké mokrade na Ukrajine alebo niekde pri Azovskom mori a musia si tak hľadať nové koridory,“ dodal Repel. Nad Senianskymi rybníkmi, kde sa kŕdeľ vtákov usadil, je možné žeriavy pozorovať. Podľa Repela ich vidno preletovať aj z Michaloviec. „Ak príde naozaj tuhá zima a nasneží, nebudú si vedieť nájsť potravu. Potom budú musieť odletieť ďalej na juh,“ zakončil Repel.

Žeriav popolavý