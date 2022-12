Čaputová o návrhu SaS na odvolanie vlády: Čo si o tom myslím! Po tejto alternatíve naozaj netúži

Potrebujeme vecné, racionálne a pokojné vedenie štátu. V relácii RTVS O 5 minút 12 to povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Podľa hlavy štátu však čelíme pravému opaku. Menšinová vláda by podľa prezidentky mala deklarovať, s kým vládne. Myslí si, že by to zvýšilo jej predvídateľnosť. Nepopiera, že takýto model vládnutia je možný, avšak máme neisté fungovanie parlamentu a, ako to nazvala v správe o stave republiky, z kríz sa robia drámy.

Návrh SaS na odvolanie vlády ju, v kontexte dlhodobého vývoja, neprekvapil. Dodala však, že netúži po zostavovaní úradníckej vlády.

Téma referenda o predčasných voľbách je podľa prezidentky témou jednej politickej strany. Komunikáciu o ňom považuje za nešťastnú. Dodala, že Ústavný súd SR dvakrát potvrdil, že vypísanie referenda v takom znení, v akom ho dostala, by bolo v rozpore s ústavou. Zároveň je presvedčená, že bez ohľadu na to, aký termín by vybrala, určitá politická strana by na ňu aj tak útočila.

Prezidentka zároveň uviedla, že vnímajú jasnú, aj odbornú, polemiku o používaní paragrafu 363. Je toho názoru, že sú prípady, keď by bolo vhodné regulovať jeho používanie. Dodala, že je to ale úloha parlamentu, keďže ona na to kompetencie nemá. Národná rada SR však dosiaľ k tomuto kroku nepristúpila, hoci sa o tom dlhodobo diskutuje.

Prezidentka doplnila, že ona môže dať len návrh na disciplinárne konanie voči generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, no nemôže o tom sama rozhodnúť. Čaputová však uviedla, že dosiaľ nedospela k tomu, že by mala na neho disciplinárne konanie podať.