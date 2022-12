Nové tabuľky s evidenčným číslom ušetria až štvrtinu ceny z tých pôvodných: Zmeny nás čakajú už v januári

Štátna akciová spoločnosť Automobilové opravovne Ministerstva vnútra (MV) SR je pripravená od januára 2023 spustiť výrobu tabuliek s evidenčným číslom (EČ). Za tabuľky má rezort platiť takmer o štvrtinu menej ako dnes u externého dodávateľa.

Za štyri roky by sa tak malo ušetriť asi 4,8 milióna eur. Navyše bude mať štát dosah na riadenie procesov spojených s výrobou tabuliek. Pre TASR to uviedol tlačový odbor MV SR. "Technológia automatizovanej výroby tabuliek s evidenčným číslom je otestovaná a výrobný personál zaškolený. Opravovne vytvorili vo výrobe šesť pracovných miest na trvalý pracovný pomer," priblížil rezort. Príprava výroby zahŕňala procesnú, materiálovú, technickú, dizajnovú, logistickú a IT časť.

Výrobná linka bude umiestnená v areáli automobilových opravovní v Banskej Bystrici, ktorý sa rekonštruuje. Priestory na výrobu tabuliek majú byť pripravené k 15. decembru. Investície na zámer predstavovali približne dva milióny eur, podľa MV SR pochádzali z prostriedkov štátnej akciovky. Ich návratnosť odhadujú na päť rokov.

Rezort poznamenal, že výroba tabuliek prinesie aj zhodnotenie majetku štátnej akciovky, ktorá je platiteľom dane zo zisku právnických osôb. Výrobu a distribúciu tabuliek s evidenčným číslom zabezpečuje v súčasnosti pre štát súkromná firma. Koncom minulého roka uzavrelo Ministerstvo vnútra SR novú rámcovú zmluvu s českou spoločnosťou SPM Security Paper Mill.

Predošlým dlhoročným dodávateľom bola firma Turčan Delta, ktorá do roku 2019 vlastnila aj patent na dizajny tabuliek. Od nového roku sa menia aj samotné evidenčné čísla, ktoré už nebudú obsahovať skratky okresov, ale budú celoslovenské. Upraviť sa má aj ich grafika.