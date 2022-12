Zimnú sezónu otvorila Vlhová, stredisko praskalo vo švíkoch: Toto sú najväčšie novinky v Jasnej!

Už si užívajú zimné radovánky! Do najväčšieho slovenského lyžiarskeho strediska prišla zahájiť sezónu hviezdna Petra Vlhová (27). V Jasnej ju privítali zástupy ľudí, ktorí si prišli užiť prvý sneh dokopy na ôsmich zjazdovkách. Rekreantom majitelia vybudovali nový vlek a kabínkovú lanovku na Chopok za vyše 20 miliónov, ktorá výrazne skrátila čas potrebný na presun na vrchol zjazdovky.

Lyžiarska sezóna v Jasnej začala veľkou slávou. Do prevádzky spustili novú kabínkovú lanovku, ktorá radikálne skrátila čas a zvýšila lyžiarsky komfort v stredisku. „Pre návštevníkov sme pripravili množstvo noviniek. Tá najväčšia je moderná kabínková lanovka za 17 miliónov. Jej kapacita je 2 800 ľudí za hodinu a čas strávený v kabínke predstavuje 4 minúty. Oproti predchádzajúcemu roku, keď presun z Bielej púte na Priehybu, ako východiskového bodu na Chopok, trval približne hodinu, ide o veľký posun. Okrem toho zásobovanie, ktoré doteraz zabezpečovali snežné vozidlá, hravo zvládne lanovka,“ opísal vlastnosti novinky riaditeľ TMR Igor Rattaj.





Pribudli aj nové svahy

Po piatich rokoch obnovili aj vlek v Zadných Deršoch, ktorý má dĺžku 1 500 metrov a prevýšenie 500 metrov. Lyžiari sa majú na čo tešiť. Ide totiž o druhú čiernu zjazdovku v stredisku. Zaujímavejším svahom je znovuotvorený Slalomák, ktorý sprístupnili po viac ako 30 rokoch. Kedysi na nej trénovali reprezentanti. Na všetko dozerala aj Petra Vlhová.

„Teším sa, že aj tu už začala sezóna. Dokonca s mnohými vylepšeniami, čo nám lyžiarom veľmi pomôže. Žiaľ, nepodarilo sa mi si tu obuť lyže. Doma na Liptove som len štyri dni a opäť odchádzam, lebo kolotoč Svetového pohára sa točí rýchlo. Späť sa vrátim asi až o dva mesiace. Aj Vianoce strávim mimo Slovenska, no budem s rodinou,“ prezradila priamo na svahu Petra, ktorá vynechala jedno podujatie v kalendári Svetového Pohára a prišla radšej domov na Slovensko.

Ide o rýchlostné disciplíny v Lake Louise v Kanade, no nezúčastnila sa ich ani Petrina najväčšia konkurentka v boji o prvé priečky - Mikaela Shiffrinová (27). Medzi lyžiarmi jej prítomnosť vyvolala úsmevy na tvári. „Sme radi, že sme mohli Petru po dlhom čase vidieť, a i keď nestála na lyžiach, bol to príjemný zážitok,“ povedala trojčlenná rodinka, ktorá do Jasnej prišla až z Levíc.