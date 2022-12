Megakauza sa posúva po 11 rokoch, obvinený aj Haščák: Čo majú na aktérov Gorily?!

Rozbieha sa to znova! Už viac ako desaťročie Slovensko traumatizuje neuzavretá korupčná kauza Gorila. NAKA najnovšie v prípade obvinila milionára a exmajiteľa Penty Jaroslava Haščáka (53) z toho, že založil a podporoval zločineckú skupinu.

Spolu s ním tam figurujú aj známe tváre exministra Jiřího Malchárka (56) či vysokej exúradníčky Anny Bubeníkovej (59). Polícia si už raz „vyšliapla“ práve na Haščáka, no napokon sa mu štát musel ospravedlňovať.

Obvinenia súvisia so založením zločineckej skupiny, pričom úradníci mali konať práve v prospech Haščáka a poberať za tieto služby odmeny rôzneho druhu v miliónoch eur. Na prípad upozornil Startitup. Vyšetrovateľka začala v stredu 23. novembra trestné stíhanie a obvinila celkovo sedem osôb. Spis Gorila má zachytávať rozhovory medzi vtedajším šéfom finančnej skupiny Penta Haščákom a politikmi o províziách v štátnych obchodoch v rokoch 2005 a 2006. Do prípadu v minulosti zasiahol aj Ústavný súd, ktorý nariadil zničiť nahrávku Gorily, Špeciálna prokuratúra to odmietala s tým, že by šlo o marenie konania.

Finančník autenticitu spochybňuje. Advokát Haščáka Martin Škubla tvrdí, že uznesenie im bolo doručené až po medializácii. „Vyšetrovateľka varí polievku zo starých surovín, pracuje so skutočnosťami, ktoré sú tímu Gorila nepochybne už roky, ak nie desaťročie známe. Ak teda na ich základe bol dôvod klienta obviniť, malo sa tak stať už pred mnohými rokmi,“ uviedol.