Oprava najväčšej slovenskej galérie zhltla milióny: Výsledok stojí za to! Kedy ju otvoria pre verejnosť?

Konečne! Po 21 rokoch dokončili práce na budove Slovenskej národnej galérie (SNG). Pre verejnosť ju slávnostne otvoria už 11. decembra.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Celkovo práce zhltli 75,5 milióna eur. Pôvodne boli práce pritom naplánované iba na 36 mesiacov, no značne sa pretiahli. Výsledok však stojí za to a umelecké diela slovenských aj svetových velikánov tak budú mať dôstojné priestory, v ktorých si ich návštevníci náležite užijú.

Opravu komplikovali mnohé prekážky, no SNG sa konečne otvára! „Keď sa budete prechádzať budovou, budete mať pocit, že to vyzerá veľmi jednoducho, až je nepochopiteľné, čo sme robili toľko rokov. Bol to veľký areál,“ podotkla generálna riaditeľka Alexandra Kusá s tým, že museli vyriešiť aj niekoľko úsmevných situácií. „Priestory sú také veľké, že nemôžeme len tak kúpiť metlu. Musíme ju vysúťažiť,“ prezradila s úsmevom a dodala, že intenzívne pracujú na otvorení budovy pre verejnosť.

„Počas otváracieho dňa si budú môcť návštevníci užiť celodenný program, dve úvodné výstavy a špeciálny projekt diel v architektúre,“ odhalila. Rekonštrukciu galérie označila za historické memento nielen pre SNG, ale i pre celú krajinu. „Je to najväčšia kultúrna stavba, ktorú sme začali a dokončili po revolúcii,“ zdôraznila. Novými priestormi návštevníkov prevedie úvodná výstava Prológ 12 farieb reality. Prostredníctvom netradičného spojenia diel z rôznych historických období majú návštevníci získať pohľad na pestrosť zbierok SNG.



Význačné momenty

Architekt pôvodnej stavby: Vladimír Dedeček



Vladimír Dedeček Architekti prestavby: Martin Kusý a Pavol Paňák



Martin Kusý a Pavol Paňák Konečná suma: 75,5 milióna eur



Ako postupovali práce