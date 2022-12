Dejisko legendárneho filmu Anděl na horách: Kultovú Moravu zatvárajú! S hotelom majú veľké plány

Kultový hotel Morava v Tatranskej Lomnici končí. Bývalá zotavovňa, kde sa v päťdesiatych rokoch natáčal známy film Anděl na horách s Jaroslavom Marvanom, patrí odborárom, ktorí sa ju rozhodli zrekonštruovať.

Tento posledný retro hotel vo Vysokých Tatrách sa tak konečne do­čká komplexnej obnovy. Renovácia však vystavila stopku Ivete Šestákovej, ktorá hotel 18 rokov prevádzkovala.

„Morava je môj život a ťažko sa mi odchádza. Mala som však podpísanú zmluvu, ktorá sa končí koncom februára, a majiteľ sa rozhodol, ako sa rozhodol. Tento hotel, ktorý sa stal ikonou, si rekonštrukciu určite zaslúži. Je to posledný hotel, ktorý v Tatrách od socializmu ešte nebol opravený. Posledná rekonštrukcia bola v roku 1971. My sme ešte vymenili všetky okná za drevené v presne rovnakom tvare, farbe a duchu. Nebolo to vôbec ľahké, lebo je to národná kultúrna pamiatka ako funkcionalistická budova,“ vyliala si srdce končiaca riaditeľka Iveta Šestáková.

Verí však, že jedinečný duch hotela z pera architekta Bohuslava Fuchsa bude zachovaný. Lúčenie sa s týmito ikonickými priestormi však pre ňu nebude jednoduché. „V roku 1973 som sem prišla s maminou, ktorá tu začala robiť ako 17-ročná pomocníčku v kuchyni a do dôchodku odchádzala ako vedúca chyžných. Pobehovala som tu ešte ako dieťa, pomáhala som ako tínedžerka a pracovala ako riaditeľka a nájomkyňa. Bude mi to tu veľmi chýbať,“ dodala s tým, že veľa klientov kupovalo zájazdy nesúce sa v duchu kultového filmu Anděl na horách.