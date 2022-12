Úspešný Slovák David: Moje víno ponúkali v michelinskej reštaurácii! Čím je skutočne špeciálne?

Nečakaný úspech! Rodinné vinárstvo Domin & Kušický bolo jedno z prvých na Slovensku, ktoré začalo pestovať hrozno ekologickou formou a vyrábať biovína. Víno, ktoré má pod palcom David Kušický (27), sa dokonca dostalo na vínnu kartu vychýrenej michelinskej reštaurácie v Krakove Bottiglieria 1881 Restaurant.

Davidov dedo Ján Domin v časoch socializmu šéfoval družstevným vínnym pivniciam v Neninciach a Čebovciach. Po revolúcii si založil vlastné vinárstvo. V roku 1996 odkúpil vo Veľkom Krtíši budovu aj s vinohradmi, kde sa kedysi robili výskumy. O dva roky neskôr so zaťom Tiborom Kušickým vysadili pri Modrom Kameni prvý bio vinohrad, v ktorom úplne vylúčili používanie chémie.

Aktuálne pestujú vinič na 40 hektároch vo Veľkom Krtíši a v okolí. David doslova vyrastal vo vinohradoch, a preto sa rozhodol aj pre štúdium vinárstva v Brne. „Tam som sa dozvedel aj o hlinených nádobách zakopaných v zemi, v ktorých sa kedysi vyrábalo víno. Ja som sa zasa pri svojich návštevách zahraničných vinárstiev stretol s betónovými a tie som sa rozhodol vyskúšať aj u nás,“ prezradil nám.

Špeciálny betón, z ktorého sú 700- a 1 700-litrové „vajcia“ vyrobené, má mikropóry, čiže víno v nich dýcha, ale žiadnu chuť či vôňu z betónu nepreberie. Prvé takéto vlastné víno vyrobil David v roku 2018. „Nikto to nebral vážne, aj rodina bola trocha skeptická, no dôverovali mi. Robím totiž víno inak, bez síry a bez filtrácie. Keď ochutnali, uznali, že je dobré,“ dodal s úsmevom.

Dnes už vyrába 7 – 8 rôznych vín a mesačne je to až 15-tisíc fliaš. Na Slovensku však ostáva iba 10 percent jeho výrobkov, všetko smeruje na export. Mladého vinára tak poznajú viac v Japonsku, Južnej Kórei, Kanade, USA, Belgicku, Španielsku či v Poľsku. „Dokonca sa moje víno Hey Mate na jar objavilo vo vínnej karte jednej michelinskej reštaurácie v Krakove. Ani som tomu nechcel veriť, no zistil som, že to bola pravda,“ uzavrel David, ktorý chce čoskoro pustiť na trh aj svoju novinku – vínny likér – ratafiu.



