Šikovná Košičanka si zarába hraním hier: Obrovský úspech Katky! Toto sa podarí len málokomu

Je šikovná, krásna a patrí medzi svetovú špičku. Košičanka Katarína Vašková (25), známa aj pod prezývkou Kat, študuje veterinu v 5. ročníku a popritom má už zabehnutú kariéru v čoraz populárnejšom elektronickom športe.

Patrí k najlepším ženským hráčkam jednej z najobľúbenejších videohier sveta s názvom Counter-Strike: Global Offensive. Katarína sa ani nie za dva roky profesionálneho hrania dostala do top ženského medzinárodného tímu Nigma Galaxy, ktorý od jej príchodu na turnajoch nedokázal nikto poraziť.

Katke hru CS:GO, známu aj len ako Counter-Strike, ukázal pred piatimi rokmi brat. „Postupne, ako som sa zlepšovala, som sa na ňu sústredila. V roku 2020 som sa dostala do môjho prvého tímu Winfinity. Bol to ženský česko-slovenský tím. O rok neskôr, roku 2021, som prestúpila do môjho prvého medzinárodného tímu Mighty Ducks, kde som získala aj svoju prvú finančnú výhru 20 eur,“ spomína. Individuálne výsledky východniarky nezostali bez povšimnutia profesionálnej hernej komunity.

Najviac však túžila hrať v najlepšom ženskom tíme. „Koncom roka 2021 ma oslovil tím Nigma Galaxy, aby som u nich absolvovala skúšky a testy. Potrebovali nahradiť odchádzajúcu spoluhráčku a skúšali niekoľko adeptiek z celého sveta,“ opísala Katarína. Jej zápal pre hru, talent a tvrdá práca sa nakoniec vyplatili a do tímu sa dostala. „Na svoj prvý veľký svetový turnaj v USA som cestovala ako najlepšie hodnotená európska hráčka podľa ratingu,“ vraví hrdá Katka, ktorá je zároveň prvá ženská profesionálna hráčka v e-sporte v rámci bývalého Československa na takej vysokej úrovni.