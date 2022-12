V kauze Mýtnik vypovedal kľúčový svedok Suchoba: Podrobný opis väzieb s Brhelom!

Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici už druhý deň vypovedal kľúčový svedok v kauze Mýtnik podnikateľ Michal Suchoba.

Usvedčuje šesť obžalovaných z ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti, medzi nimi aj podnikateľa Jozefa Brhela, jeho syna Jozefa Brhela či bývalého štátneho tajomníka ministerstva financií Radka Kuruca.

Michal Suchoba, ktorý spolupracuje s políciou, podrobne opisoval svoje väzby s obžalovaným Jozefom Brhelom, bez ktorého vplyvu na bývalé politické špičky a vstupu do svedkovej spoločnosti Allexis by sa nedostali k zákazkám pre daniarov. Hovoril aj o nie najlepších vzťahoch so synom Jozefa Brhela a úplatkoch.

Vypovedal podobne ako spolupracujúci obvinený, bývalý prezident finančnej správy František Imrecze, ktorému mal Jozef Brhel v hotovosti vyplácať kompenzáciu mzdy, za každý rok pôsobenia v správe 200.000 eur. František Imrecze, ktorý predtým pôsobil v lepšie platenom súkromnom IT sektore, to považoval za "dorovnávanie mzdy".