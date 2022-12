Kollár tvrdo okomentoval Sulíkov návrh na vyslovenie nedôvery vláde: Slová, ktoré SaS zabolia!

Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde z dielne SaS bude zrejme vo štvrtok 8. decembra. Predpokladá to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár. "Doteraz bol chaos na vláde, keď z tej vlády SaS odišla, máme ho tu.

"Doteraz bol chaos na vláde, keď z tej vlády SaS odišla, máme ho tu. Je to strana, ktorá má potrebu povaliť každú vládu a potom prinášať chaos," vyhlásil Kollár. Dodal, že nevie, kto bude ešte chcieť ísť s SaS do vlády, keď každú povalí.

Uviedol tiež, že sa ešte bude rozprávať aj s poslancom Sme rodina Martinom Borguľom, ktorý avizoval hlasovanie za pád vlády. Kollár sa ho chce spýtať na jeho postoj a či je možné ho ešte zmeniť. Vysvetlil, že Borguľa mal výhrady voči ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO) a mrzelo ho, že ostal vo funkcii.

V súvislosti s termínom rokovania uviedol, že sa ešte poradí s partnermi, ale vidí to na štvrtok.

Kollár sa zároveň vyjadril aj ku obvineniu finančníka Jaroslava Haščáka. Uviedol, že vyšetrovatelia, ktorí obvinili Jaroslava Haščáka v kauze Gorila, by mali vedieť aj uniesť dôkazné bremeno, aby to nedopadlo ako naposledy. V opačnom prípade je to na odchod policajného prezidenta i ministra vnútra.

"Kauza Gorila sa mala riadne vyšetriť už pred 12 rokmi. Je to trauma nášho národa, nemáme to vyriešené," povedal Kollár s tým, že dotyční aktéri už mali byť potrestaní. Víta, že polícia začala konať v kauze. Pripomenul však nedávne udalosti a rozhodnutia justičných orgánov. Tiež skutočnosť, že sa rezort spravodlivosti ospravedlnil Jaroslavovi Haščákovi za nezákonné obvinenie a väzbu. "Keď to znova takýmto spôsobom pokašlú, tak je to na pád ministra alebo policajného prezidenta," dodal.

Čo sa týka paragrafu 363 Trestného poriadku, Kollár poukázal na prípady viacerých osôb, pri ktorých ho generálny prokurátor Maroš Žilinka zamietol. Pýta sa, prečo sa teda robí z paragrafu strašiak.

Vyšetrovateľka špecializovaného tímu Gorila začala trestné stíhanie a obvinila celkovo sedem osôb vrátane Jaroslava Haščáka.