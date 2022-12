Doležal o novom železničnom grafikone: Priláka do vlakov viac cestujúcich? Minister pripustil jedno

Nový železničný grafikon, ktorý začne platiť o niekoľko dní, má prilákať viac ľudí do vlakov. Uviedol to vo štvrtok v diskusii na sociálnej sieti minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Tlačovú besedu ku grafikonu s Útvarom hodnoty za peniaze by podľa jeho slov malo mať ministerstvo dopravy 8. decembra. "Základný princíp nového grafikonu, dôvod, prečo sme ho robili, je, že chceme, aby vlakom cestovalo viac ľudí. Chceme zvýšiť ponuku vlakov tak, aby sme presvedčili viac ľudí na cestovanie vlakom," spresnil Doležal.

Cieľom grafikonu je podľa ministra dopravy zrýchliť diaľkovú dopravu a zvýšiť objem regionálnej dopravy. "To je to kľúčové," podčiarkol. Diaľkové expresné rýchliky preto budú zastavovať iba v niektorých staniciach. "Významne však posilňujeme regionálnu dopravu," podčiarkol.

Doležal si podľa svojich slov uvedomuje, že so zmenou grafikonu budú niektorí občania nespokojní. "To bude vyvažované, respektíve prevažované väčším objemom nových cestujúcich, ktorých chceme do vlakov prilákať práve zvýšenou ponukou vlakov, najmä v regionálnej doprave," povedal.

Poznamenal, že takúto reformu podstúpili viaceré krajiny desať, dvadsať rokov dozadu. "U nás na to nikdy možno nebola vôľa, ani odvaha. Chceme to robiť poriadne. Tento grafikon vychádza z tzv. plánu dopravnej obslužnosti pri základnej téze, že ´vlaky budú jazdiť tam, kde to dáva zmysel´. Áno budú lokality, kde vlaky prestanú jazdiť, lebo sa to neoplatí, pretože nimi jazdia jednotky cestujúcich," doplnil.

"Budúci týždeň vo štvrtok (8. 12.) bude tlačová beseda, ktorú budeme mať spolu s Útvarom hodnoty za peniaze, kde celý grafikon, aj kľúčové zmeny v ňom odprezentujme. Návrh grafikonu sme urobili, ako sme najlepšie vedeli. Pripúšťam však, že sa v niektorých lokalitách bude časom meniť," dodal minister dopravy.