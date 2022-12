Smrtonosná cesta do Jasnej: Zomrelo tam 12 jeleňov, 6 srniek, 2 diviaky, 1 medveď! Čo môže nešťastiam zabrániť?

Na frekventovanej ceste z Liptovského Mikuláša do Nízkych Tatier došlo v tomto roku už k mnohým zrážkam so zvieratami. Najnovšou obeťou je medveď. Okrem neho v tomto roku zrážku neprežilo niekoľko jeleňov, srniek, diviakov a veľa menších zvierat. Našťastie na divú zver nedoplatili vodiči, ale len ich autá. Čo by smrteľným zrážkam mohlo zabrániť?

Najčerstvejšia nehoda je z pondelka, keď zrážku s autom neprežil medveď, ktorý po náraze skončil s polámanými nohami a panvou. „Vedie tu migračná trasa medveďov a inej zveri, treba preto apelovať na disciplinovanosť vodičov, aby v tomto úseku boli obzvlášť opatrní. K nehode s medveďom došlo v ranných hodinách,“ potvrdil predseda Urbáru Vrbica Pozemkové spoločenstvo Ján Mikuláš. Dvanásti mesiačikovia na Slovensku? Jozefovi z jeho objavu spadla sánka: Príroda sa pomiatla! „Išlo o trojročného medveďa,“ upresnil. Pred mesiacom inému vodičovi vbehol do cesty približne 200-kilový jeleň. Vodič zázrakom vyviazol bez vážnych zranení. V tomto roku bolo na úseku zrazených už 12 jeleňov, 6 srniek, 2 diviaky, niekoľko líšok, zajacov a kún. Situáciu by mohlo vyriešiť pletivo pri ceste a ekodukty.