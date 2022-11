Zuzke a Mirovi učarovali dravce: So sovami chodíme na pizzu aj do škôlok! Pozrite, aké sú krásne

Zamilovali si krásne zvieratá! Zuzana (37) a Miro (37) si obľúbili a starajú sa o sovy. Svoj svet s dravými vtákmi ukazujú dokonca návštevníkom a chodia aj medzi deti do škôl, škôlok a jaslí.

So smiechom vravia, že majú celú futbalovú jedenástku, dokonca založili občianske združenie Naše Sovičkovo, ale na záchytnej stanici v Bučanoch sa starajú aj o iné zvieratká.

Všetko sa to začalo asi pred tromi rokmi. „Prvá sovička, ktorú sme si zaobstarali, bola Čili (plamienka driemavá). Je to môj poklad, je vychovaná tak, že každý môj dotyk si užíva, je to moje tretie dieťa. Chodievame spolu na pizzu, venčiť psíky... Moje rameno je pre ňu ‚taxík‘ na prechádzkach. Kúpila som si ju ako 25-dňovú a teraz už má skoro 3 roky,“ spomína Zuzka (37).

Dlho pri jednom exemplári nezostali, adoptovať sovičku si chcel aj Miro. Nasledoval Odin (výr africký) a postupne sa sovia rodinka utešene rozrastala. Dnes majú v Bučanoch (okr. Trnava) záchytnú stanicu pre zvieratá. Zuzka sem chodí z Bratislavy, Miro z Topoľčian. Ten však na stanici už aj prebýva, aby mal všetko pod kontrolou. Pár založil OZ Naše Sovičkovo a postupne začali podávať pomocnú ruku aj ďalším zvieratám.