Vareha má dôvod na radosť, kráľ Zemplína bude o čosi slobodnejší: Toto sú moje plány!

Má veľké plány! Niekdajší zemplínsky veľkopodnikateľ Mikuláš Vareha (59) sa 7. decembra stane opäť o niečo slobodnejším.

Zbaví sa monitorovacieho náramku, ktorý dostal bezprostredne po svojom podmienečnom prepustení z väzenia na začiatku decembra 2019.

Stretnutie s Varehom sme si naplánovali na bývalej pumpe Agent 007, v smere zo Slovenského Nového Mesta do Borše. Tá už neslúži svojim účelom. Vareha sa na nej však zdržiava, keďže má v budove za ňou kanceláriu. „Pumpa by sa dala znovu spojazdniť, ale bolo by to nerentabilné, keďže v blízkosti medzitým vyrástli ďalšie štyri,“ vraví na úvod muž s niekdajšou prezývkou „kráľ Zemplína“.

Vznikla v časoch najväčšej slávy, keď vlastnil desiatky firiem, zamestnával stovky ľudí a podnikateľské aktivity vyvíjal vo viacerých obciach a mestách východného Slovenska. Stopku mu vystavil až verdikt súdu z februára 2014.

V sabinovskej väznici si Vareha odpykával 12-ročný trest za trestné činy krátenia dane a poistného v súbehu s trestným činom neodvedenia DPH vo veľkom rozsahu za fiktívne obchody s euroočkami a lykožrútmi. Ako vyratúva, vo väzení, kde bol vrátane vyšetrovacej väzby od marca 2011, napokon strávil osem rokov, deväť mesiacov a štyri dni: „Stále tvrdím, že som nevinný,“ vraví.