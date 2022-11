Podľa Pellegriniho nebola prezidentka dostatočne kritická: Mala to povedať takto!

Prezidentka Zuzana Čaputová mala byť v správe o stave republiky ráznejšia a mala nastaviť ostrejšie zrkadlo premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO). Snažila sa byť kritická, ale nebola dostatočne. Na tlačovej konferencii to uviedol predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD a nezaradený poslanec Peter Pellegrini.

Očakával tvrdší tón hlavy štátu. "Mohla byť razantnejšia, mohla byť ostrejšia a garantujem, že by to ocenila väčšina občanov SR, pretože by konečne hovorila ich jazykom," poznamenal. Poslanec ocenil prezidentkinu pasáž o chudobe ľudí a nedostatočnej pomoci pre ľudí. Taktiež aj to, že naznačila konanie predčasných volieb.

Pellegrini skonštatoval, že hlava štátu sa nevyjadruje vtedy, keď má. Zároveň sa vtedy, keď ju počuť netreba, ozve. "Pokiaľ nezosúladí tento svoj rozpor s tým, čo sa naozaj deje v spoločnosti, tak nepredpokladám, že bude extrémne bodovať u občanov svojej krajiny, pretože tí necítia, že by bola ich hovorkyňa," poznamenal poslanec. Skritizoval tiež Čaputovej postoj k zdravotníckej kríze.

Prezidentský úrad má podľa Pellegriniho v krízových situáciách prehovoriť. "Keď je parlament neschopný, keď je vláda totálne neschopná, keď máme premiéra, ktorý je slabý, už koho iného máme vyzývať, aby sa zastal tohto biedneho, ťažko skúšaného národa, ak nie prezidentku SR?" povedal.