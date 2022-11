Ochorenia sietnice sú najčastejšou príčinou straty zraku: Alarmujúce zistenia! Ako sú na tom Slováci?

Povedomie verejnosti o príčinách trvalej straty zraku je na Slovensku veľmi nízke. Takmer 60 % ľudí na Slovensku nemá základné poznatky o ochoreniach sietnice.

Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry AKO, ktorý sa uskutočnil v auguste tohto roka. Prieskum agentúra AKO zverejnila pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa nevidiacich.

Viac ako polovica ľudí na Slovensku do 49 rokov podľa výsledkov prieskumu nechodí na preventívne očné vyšetrenia, ktoré dokážu vznik tohto ochorenia diagnostikovať v začiatočných štádiách. Ľudia na Slovensku majú nízke povedomie o tom, aké príčiny vedú k strate zraku počas života. Každý siedmy občan Slovenska nevie na túto otázku vôbec odpovedať. Väčšina ľudí považuje za najčastejšiu príčinu oslepnutia sivý zákal – domnieva sa to až 40 % ľudí. Úrazom prisudzuje stratu zraku 20 % populácie. Necelé 2 % opýtaných považujú za hlavný dôvod vzniku slepoty cukrovku.

Viac ako 40 % obyvateľov Slovenska nechodí na preventívne prehliadky k očnému lekárovi. Vo vekovej kategórii do 49 rokov je to až takmer 55 %. Až 80 % z tých, ktorí tieto vyšetrenia zanedbávajú, prisudzuje dôvod subjektívnemu pocitu, že vidia dobre. „V mnohých prípadoch hrá kľúčovú úlohu prevencia, preto by sme si mali nájsť na ňu čas," upozornila PR manažérka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) Eliška Fričovská. Spomedzi evidovaných klientov ÚNSS má túto diagnózu takmer 3 200 ľudí, čo predstavuje zhruba tretinu všetkých klientov.

Vekom podmienená degenerácia makuly je ochorenie, ktoré postihuje centrálnu oblasť sietnice oka, nazývanú makula, miesto najostrejšieho videnia. Hrá kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní ostrého videnia. Na Slovensku sa tento problém týka takmer 150-tisíc obyvateľov, predovšetkým seniorov. Mnoho ľudí s týmto ochorením, pri ktorom zohráva hlavnú úlohu vek, nerozpozná prvotné príznaky ochorenia a často si ich mýlia s príznakmi starnutia.