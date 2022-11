Dôvera si bude musieť buchnúť po vačku: Obrovská pokuta je potvrdená! Poisťovňa protestuje

Finančná správa (FS) SR potvrdila pokutu tri milióny eur pre súkromnú zdravotnú poisťovňu Dôvera. Dôvodom má byť nesprávny postup pri účtovaní o poistnom kmeni. Dôvera hovorí o stupňujúcej sa šikane zo strany štátu a plánuje podať voči rozhodnutiu súdnu žalobu.

Podala tiež trestné oznámenie v súvislosti s podozrením zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Na tlačovom brífingu o tom informoval riaditeľ poisťovne Martin Kultan a partner investičnej skupiny Penta zodpovedný za zdravotníctvo Václav Jirků.

"Vo štvrtok (24. 11.) sme dostali rozhodnutie FS SR o tom, že sme, zjednodušene, neoprávnene účtovali o poistnom kmeni. Považujeme to za škandálne, prekvapivé a veľmi 'šikanózne', a to z viacerých dôvodov," uviedol Jirků. Ozrejmil, že pokuta sa týka účtovníctva za rok 2017, no jej podstata súvisí so zaúčtovaním poistného kmeňa po spojení zdravotných poisťovní Dôvera a Apollo v roku 2009.

Rozhodnutia Úradu pre vybrané hospodárske subjekty (ÚVHS), ktorý o pokute rozhodol, a FS, ktorá ju potvrdila, sú podľa Dôvery v zásadnom rozpore s postojmi štátnych orgánov, znalcov a audítorov, ktorí od roku 2009 opakovane potvrdzovali zákonnosť a správnosť konania zdravotnej poisťovne. "Rozhodnutie ÚVHS sa prekvapivo opiera o právne nezáväzný metodický pokyn, ktorý vznikol až v lete 2020 na pôde Ministerstva financií SR. Pôvodná verzia dokumentu podporovala správnosť postupu účtovania Dôvery, za nejasných okolností však došlo k úplnej zmene jeho záverov," vysvetlil Kultan.

"Môžeme viesť odbornú polemiku o účtovnej transakcii – vzniku Dôvery. No je neakceptovateľné, ak štátny orgán s odstupom viac ako desať rokov takto napadne platnosť vtedajšieho postupu poisťovne aj akcionára, ktorý bol plne v súlade so zákonmi. A urobí tak v rozpore s doterajším postojom samotnej FS SR a ÚDZS, ktoré sa počas uplynulých desať rokov opakovane k tejto transakcii vyjadrovali. Takéto konanie považujeme za nezákonné," doplnil Kultan.

Zdravotná poisťovňa preto plánuje niekedy začiatkom januára podať správnu žalobu voči rozhodnutiu FS. Zároveň podala trestné oznámenie pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa v súvislosti s konaním určitých osôb, ktorých cieľom má byť poškodenie zdravotnej poisťovne. "Ďalšie trestné oznámenia sa pripravujú," dodal Kultan.