Hrôzostrašný incident: Žiak sa vyhrážal, že spolužiakov vystrieľa na stužkovej! Skončil v rukách polície

Poslednú dobu sa s nebezpečnými incidentmi na školách roztrhlo vrece. Tentoraz sa tak stalo na strednej škole v Bratislave, kde sa študent vyhrážal spolužiakom, že ich na stužkovej vystrieľa.

O udalosti informovala TV Markíza na svojom webe. Televíziu mal kontaktovať vystrašený otec jedného zo študentov. Tvrdí, že jeho syn sa nielenže len bojí ísť na stužkovú, ale dokonca aj do školy! Minulý týždeň pritom triedny učiteľ nahlásil mladíkove výhražky na polícii a žiak následne strávil noc v cele. Polícia vypočúvala priamych účastníkov incidentu.

Stužková slávnosť však údajne ohrozená nie je a mala by sa konať podľa plánu a v stanovený termín. Celú situáciu mali vyriešiť pohovormi so žiakmi. So samotným žiakom, ktorý výhražky adresoval sa rozprávala aj školská psychologička. Ten tvrdí, že to celé bol len žart a nič z toho údajne nemyslel vážne.

Treba však vziať do úvahy, že takto si vystreliť zo spolužiakov a hlavne v dnešnej dobe, vtipné rozhodne nie je. Rodičia a ani škola by pred takýmito incidentmi nemali zatvárať oči. Celá situácia má aj trestno-právne dôsledky. Polícia takéto žarty neberie na ľahkú váhu a vec vyšetruje ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.