Vladimír si po piatich rokoch vypočul verdikt: Aký trest ho čaká za usmrtenie mladého Tomáša († 17)?

Ostane na slobode! Pred viac ako 5 rokmi policajná hliadka prenasledovala v Novej Bani (okr. Žarnovica) auto. Vodič Michal (25) na výzvy na zastavenie nereagoval, a tak Vladimír N. (48) vystrelil na pneumatiku unikajúceho vozidla.

Netrafil a projektil smrteľne zranil jedného zo spolujazdcov - Tomáša († 17) z Malej Lehoty (okr. Žarnovica). Súd teraz policajta uznal za vinného z prečinu usmrtenia. Odsúdil ho na 2 roky odňatia slobody s podmienečným odkladom so skúšobnou dobou na tri roky. Rozsudok nie je právoplatný.

Tragédia sa odohrala v lete 2017 pri Hronskom Beňadiku. Nezodpovedný šofér Michal Jenis viezol v noci trojicu mladých ľudí - okrem Tomáša aj Bereniku a Roderika. Podozrivé auto si všimla hliadka, a tak sa ho rozhodli skontrolovať. Vodič však nereagoval na výstražné znamenia, ale, naopak, zrýchlil. Preto sa ho muži zákona rozhodli zastaviť.

V policajnom aute sedel aj Vladimír N., ktorý najskôr použil varovné výstrely a potom strieľal na pneumatiku, lenže netrafil. Projektil zasiahol mladíka na zadnom sedadle. Keď prenasledovaný vodič havaroval, policajti zistili, že Tomáša trafil do hrudníka. Napriek prvej pomoci sa ho už oživiť nepodarilo a ťažkému zraneniu na mieste podľahol.

Na súde sa policajt kajal. „Musím s tým žiť, no konal by som rovnako,“ vyhlásil. Nebolo mu to však nič platné. Súd ho uznal za vinného z nedbanlivostného usmrtenia a vymeral mu podmienečný dvojročný trest odňatia slobody s odkladom na tri roky s tým, že náhradu škody vo výške 23 683 eur si má matka obete vymáhať v civilnom konaní.

Vladimír N., ktorý stále pôsobí ako policajt, opätovne vyjadril ľútosť, no nečaká, že by mu mama Tomáša odpustila. „Pre mňa je to hlboká osobná vec, keďže mám dve deti. Neviem si predstaviť, ako by som ja reagoval, určite rovnako ako poškodená. Strata dieťaťa je ťažká vec. Žijem s tým päť rokov, nie je dňa, že by mi to niekto nepripomenul,“ uviedol policajt.