Najprv zavraždil svoju ženu († 49), potom si sám spôsobil vážne zranenia: Vyhne sa Miro väzeniu?

Stíhať ho budú za mrežami! Sudca Okresného súdu v Žiline rozhodol o osude muža, ktorý mal podľa obvinenia zavraždiť vlastnú manželku Štefániu († 49), s ktorou mal sedem detí. Miroslava (53), ktorý skončil s bodnoreznými ranami v nemocnici, vypočul priamo v izbe. Tam mu napokon aj oznámili, že z lôžka poputuje rovno za mreže.

Štefánia († 49), matka siedmich detí, zomrela pred viac ako týždňom. Podľa polície ju zavraždil jej manžel Miroslav, ktorý ju zobral do garáže ich rodinného domu a tam ju mal tupým predmetom zabiť. Potom si sám spôsobil vážne poranenia, pre ktoré skončil v nemocnici. Miroslava polícia obvinila z obzvlášť závažného zločinu vraždy.

Sudca čakal na zlepšenie jeho zdravotného stavu, ktorý by mu umožňoval vypovedať, a potom ho navštívil. „Sudca Okresného súdu Žilina dňa 25. 11. 2022 vzal obvineného do väzby, keďže existuje dôvodná obava, že by mohol ujsť, alebo sa skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu, alebo by mohol ďalej pokračovať v trestnej činnosti. Obvinený proti rozhodnutiu podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Krajský súd v Žiline,“ informovala hovorkyňa Anna Dudová Záborská s tým, že súd vykonal výsluch priamo v dolnokubínskej nemocnici. Miroslav je momentálne umiestnený v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne.