Vianočné trhy v Prešove sú po covidovej pauze obnovené: Hitom tohto roka je lákavá novinka!

Niečo na chuť i ozdoby do domácnosti! V metropole Šariša po trojročnej prestávke obnovili vianočné trhy. Z vynútenej covidovej pauzy nikto nemal radosť, atmosfére však pomohla.

Na Hlavnú ulicu, kde sú rozložené stánky s všakovakým tovarom, chodí viac ľudí, ktorí si chcú konečne užiť predsviatočnú atmosféru. Aké sú tohtoročné najväčšie ťaháky trhov?

V približne 100 stánkoch prevažujú najmä predavači občerstvenia. Najviac ich ponúka medovinu, punč či varené víno. Hitom tohto roka je tzv. Vin brulé, teda varené víno s koreninami na francúzsky spôsob. Nechýba však ani spotrebný tovar, predovšetkým taký, ktorý súvisí s vianočnými sviatkami.

„Trhy organizuje PKO spoločne s mestom Prešov a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Regiónu Šariš. Budú trvať od 25. 11. do 22. 12. 2022 a od 26. 12. 2022 do 6. 1. 2023,“ uviedol hovorca prešovskej radnice Vlado Tomek. Stánky so spotrebným tovarom budú otvorené denne do 19.00, stánky s občerstvením do 22.00. Vianočný stromček pred Konkatedrálou sv. Mikuláša sa rozsvieti 6. decembra. Trhy budú dopĺňať kultúrne vystúpenia.



Ceny: