Živnostníci, pozor: Minimálne sociálne odvody od januára stúpnu! Pozrite, o koľko

Pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) budú od budúceho roku platiť nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na platenie poistného na sociálne poistenie.

Zmena v platení poistného čaká od 1. januára 2023 aj zamestnávateľov a zamestnancov, pre ktorých sa mení výška maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre SZČO a DPO sa od 1. januára budúceho roka zvyšuje. Minimálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 566,50 eura, bude 605,50 eura. Maximálny vymeriavací základ, ktorý je momentálne 7931 eur, sa zvyšuje na 8477 eur.

Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2023 bude 200,72 eura. Maximálne poistné pre povinne poistenú SZČO od 1. januára budúceho roka bude 2810,11 eura. Minimálne poistné pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, bude od 1. januára 2023 vo výške 212,83 eura.

"Informáciu zo Sociálnej poisťovne o novej výške poistného dostanú SZČO, ktorých sa to týka, v priebehu januára 2023 listom alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia do 8. februára 2023 (za január 2023)," skonštatoval Kontúr. V tejto súvislosti poisťovňa odporúča SZČO a DPO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol.