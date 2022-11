Dílerovi Jozefovi sa obchodovanie s drogami nevyplatilo: Nehorázne, čo odhalila domová prehliadka

Pezinskí policajti obvinili dílera kokaínu a marihuany. Obchodovať s drogami mal 46-ročný Jozef Ď. z okresu Pezinok niekoľko mesiacov na viacerých miestach v okresoch Pezinok a Detva. Hrozí mu desať až pätnásť rokov väzenia.

TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Vyšetrovateľ obvinil muža z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi spáchaného závažnejším spôsobom konania.

Muž mal minimálne od mája tohto roka na viacerých miestach, najmä v rodinnom dome v Modre, v Pezinku, ale aj v rodinnom dome jednej z obcí v okrese Detva zadovažovať, prechovávať a vyrábať omamné a psychotropné látky, a to marihuanu a kokaín. "Tieto následne v rôznych denných, ale aj nočných hodinách na rôznych miestach ďalej predával užívateľom drog," priblížil Szeiff. Policajti uskutočnili domové prehliadky, ako aj prehliadky nebytových priestorov, počas ktorých zaistili rôzne množstvá látok.

Pri prehliadke bytu v Pezinku zaistili konope v množstve, z ktorého by bolo možné vyrobiť 886 bežných jednorazových dávok drogy. Pri prehliadke rodinného domu v Modre zaistili okrem iného biely hrudkový materiál, z ktorého by sa dalo vyrobiť 303 bežných jednorazových dávok drogy kokaínu. Počas prehliadky iných priestorov v Modre zaistili taktiež biely hrudkový materiál v množstve, ktoré zodpovedá 658 bežným jednorazovým dávkam drogy kokaín a konope, z ktorého by sa dalo vyrobiť 484 bežných jednorazových dávok drogy. "Domová prehliadka jedného z rodinných domov v obci v okrese Detva preukázala prechovávanie konope, z ktorého by na základe výsledkov expertízneho skúmania bolo možné pripraviť celkovo 2516 bežných jednorazových dávok drogy," uzavrel Szeiff.