Vodiči sa zdržia v hlavnom meste aj pri vjazde do Bratislavy: Dopravu komplikuje aj nehoda

Vodiči sa v pondelok ráno zdržia na viacerých úsekoch v hlavnom meste, ako aj pri vjazde do Bratislavy. Zelená vlna RTVS informuje o nehode na križovatke za podjazdom na trase z bratislavskej Devínskej Novej Vsi do Lamača. Vodiči sa tu krátko zdržia.

Na diaľnici D1 na úseku od Gagarinovej v smere na Prístavný most do Petržalky si počkajú približne desať minút. Vodiči sa tiež zdržia na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 od Stupavy.

Slovenská správa ciest zároveň na webe zjazdnost.sk informuje, že cesty sú zjazdné. Povrch vozoviek je suchý až mokrý okrem cesty v úseku Podbanské - Tatranská Polianka a ciest v obvode Trstená, kde je kašovitý alebo miestami utlačený sneh do jedného centimetra. Horské priechody (HP) sú podľa cestárov zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Na HP Súľová a Grajnár je na vozovke miestami kašovitý sneh do jedného centimetra.

Hmla podľa cestárov obmedzuje dohľadnosť do 100 metrov v lokalitách Myjava, Podávoz, Čierne Polesie, Svčinovec, Čadečka a Skalité.