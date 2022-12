Nemáte ešte veniec? Vyrobte si vlastný: Vyskúšajte 5 vianočných výzdob zo záhrady!

Ak ste si doteraz nestihli pripraviť vlastný domáci adventný veniec, s týmito krásnymi rastlinami vhodnými do zimnej záhrady i na adventný stôl to zvládnete v priebehu chvíľky.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Vytvorenie jednoduchého, krásneho a vkusného adventného venca totiž nie je žiadnou veľkou vedou.Stačí mať po ruke cezmínu, ihličie či kúsky rozprávkovo pôsobiacej gaultérie. Pre typickú vôňu Vianoc na veniec pridajte škoricovú kôru, badián či klinčeky napichané v pomarančoch.



1. Gaultéria

Otvoriť galériu Gaultéria Zdroj: getty images

Výbornou voľbou, ktorá sa bude krásne vynímať v záhrade i na zimnom stole, je gaultéria ležatá. Je to nižší vždyzelený krík, ktorý si môžete zasadiť do črepníka. Jej kožovité listy v tvare vajca v zime naberajú červený nádych, vďaka čomu ju možno pekne kombinovať so zelenými prvkami. Počas roka vás poteší krásnymi bielymi kvetmi a na zimu dekoratívnymi červenými bobuľami, ktoré môžu byť samostatnou dekoráciou vo venci. Gaultériu možno aranžovať samostatne alebo ju kombinujte s tradičnou čečinou.