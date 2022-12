Psychologička Daniela Pikulová v rozhovore o útokoch v školách: Prečo tínedžeri zabíjajú?!

Táto jeseň mnohých rodičov školákov nemilo zaskočila. Slovenské školy, o ktorých si mysleli, že sú pre deti bezpečné, sa stali miestom šokujúcich útokov. Učitelia i odborníci dlhodobo upozorňovali, že je potrebné, aby sa venovala pozornosť psychickému zdraviu detí.

O streľbe či napadnutiach v školách sme doteraz zvykli počúvať hlavne zo zámoria. Žiaľ, tragédie sa nevyhýbajú ani študentom na Slovensku. Začiatkom novembra na Strednej odbornej škole v Novákoch 15-ročný žiak zaútočil na spolužiakov sekerou. Jeho útok mal byť premyslený a plánovaný. Už o niekoľko dní neskôr len 11-ročný chlapec ohrozoval spolužiačku v škole nožíkom. Čo vedie deti a mladých ľudí k takémuto správaniu, ako sa na tom podieľa rodina a či možno tieto útoky predvídať, vysvetľuje psychologička Daniela Pikulová.

Útoky žiakov sa množia už aj u nás, hoci donedávna sme ich vídali skôr v správach, napríklad zo zámoria. Z akého dôvodu sa môže tínedžer odhodlať k útoku na nejakú osobu?

Neviem na túto otázku odpovedať. Ak by som sa o to pokúsila, v odpovedi by sa vyskytli veci ako izolácia, nahromadená frustrácia a bezpečie internetu. Ďalej by som spomenula ťažký návrat do školy prezenčne, opätovná adaptácia a privykanie na bežný život, ďalšia frustrácia a potom… skrat.

Zámorie je špecifické v politike držaní zbraní. Dostať sa k zbrani je tam prakticky bezproblémové pre všetky vekové skupiny a v kombinácii s hore uvedeným to môže byť doslova smrteľná kombinácia. Dôvodov prečo sa tínedžer uchýli k podobnému činu, môže byť nespočet. Najčastejšie sú pomsta, šikana, domáce násilie či už ako obeť alebo svedok, psychické problémy. Ktorý dôvod je to potom v konkrétnom prípade, je súhra individuálnych a jedinečných okolností týkajúcich sa toho-ktorého prípadu.

Môže za tým byť šikana v kolektíve, alebo by sme nemali všetko zvádzať len na šikanu?

Samozrejme. Môže to byť jeden z dôvodov. Neriešená i nevhodne riešená šikana môže viesť obeť k vysokej miere frustrácie, pocitu beznádeje. Prakticky má pocit, že tínedžer už nemá čo stratiť, vidí v tom jediný spôsob, ako príkorie ukončiť. Prípadne je to silná potreba pomsty, všetkým ukázať, aký on je silný, ako im on ukáže.