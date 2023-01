Slané koláče ako stávka na istotu: Recepty, ktorými ulahodíte chuťovým bunkám každého

Vraví sa tomu stávka na istotu. Ak chcete svojich najbližších nasýtiť a zároveň ulahodiť ich chuťovým bunkám, či už majú osem alebo osemdesiat, tieto recepty určite zaberú. A za suroviny nevysolíte sumu, ktorá by vás bolela.

Balkánsky koláč Banitsa

Na 4 porcie potrebujeme:

300 g balkánskeho syra

1 strúčik cesnaku

2 vajíčka

2 lyžice bieleho jogurtu

morskú soľ v mlynčeku

čierne korenie v mlynčeku

275 g chladeného lístkového cesta

hladkú múku na posypanie

2 lyžice rozpusteného masla na potretie

2 cherry paradajky

125 g rukoly

olivový olej

ocot balsamico

syr Grana Padano na posypanie



Postup:

Syrová plnka

Do misy najemno nastrúhame balkánsky syr a 1 strúčik cesnaku. Pridáme 2 vajíčka a 2 lyžice bieleho jogurtu. Ochutíme mletým čiernym korením a štipkou soli. Dôkladne premiešame.



Koláč

Na pomúčenú dosku rozložíme plát lístkového cesta. Trochu ho pomúčime aj zvrchu a zľahka rozvaľkáme. Po šírke ho rozkrojíme na 3 rovnaké časti. Do stredu každej časti navrstvíme po celej dĺžke syrovú plnku. Okraje každej časti cesta potrieme rozpusteným maslom. Každý plát cesta zrolujeme do tvaru dlhého valca a konce uzatvoríme, aby plnka nevytiekla. Okrúhlu zapekaciu misu potrieme rozpusteným maslom a poprášime trochou múky. Pripravené záviny z lístkového cesta vložíme do okrúhlej zapekacej misy do tvaru slimáka. Vrch koláča potrieme rozpusteným maslom a ozdobíme na plátky nakrájanými cherry paradajkami. Koláč zľahka popicháme špičkou noža. Pečieme vo vyhriatej rúre pri teplote 220 °C asi 30 minút.



Rukolový šalát

Umytú a osušenú rukolu vložíme do misy a pokvapkáme olivovým olejom a balsamicom. Ochutíme trochou soli a mletým čiernym korením. Zľahka premiešame.



Servírovanie:

Koláč rozkrojíme na 4 časti. Podávame s rukolovým šalátom ozdobeným hoblinkami syra Grana Padano.