Nezabudnuteľné chvíle Kristíny (21) a Milana (23) na Maldivách: Takto vyzerala ich svadobná cesta s veľrybami!

Tak tomu sa povie veľké šťastie! Kristína (21) a Milan (23) Orolínovci zo Spiša sa svoju lásku pred časom rozhodli spečatiť sobášom. Krátko nato sa vydali na svadobnú cestu na Maldivy. Exotická destinácia ako stvorená pre zaľúbencov sa pre nich stala nezabudnuteľným zážitkom aj vďaka miestnej faune a flóre. Okrem množstva podmorských živočíchov a nádhernej prírody sa im totiž pošťastilo vidieť veľryby tam, kde sa to nepodarilo ani miestnym.

Zo Spiša až na Maldivy trvala páru cesta okolo 24 hodín, na dovolenke boli 10 dní a za ten čas stihli toho veľa zažiť. Okrem prírodného divadla ich nadchol aj bezstarostný život domácich, ktorí razia teóriu, že keď nejde o život, nejde o nič. „Obrovským zážitkom bolo plávať so žralokmi. Väčšina nebola nebezpečná pre človeka, ale objavili sa aj také s čiernou plutvou, ktoré už vedia byť aj nebezpečné,“ spomína Milan.

Ďalší deň si boli zaplávať s mantami. Cestou k nim ich sprevádzali popri lodi dva druhy delfínov, čo ich nesmierne potešilo. Jedno sa im však na svadobnej ceste nepodarilo, a to zaplávať si so žralokom veľrybím. Hľadali ho s miestnymi dva dni, no neúspešne.

Prekvapení domáci

Popri poznávacích výletoch videli rôzne druhy podmorských živočíchov, no ani na súši nebola núdza o rôznorodú faunu. Jedno ich prekvapilo. „Na ostrove boli netopiere veľké ako naše havrany a samé mačky, ich viera považuje psy za nečisté zvieratá,“ doplnil Milan. Zlatým klincom svadobnej cesty však bolo niečo iné - rodina veľrýb. Šlo o dva dospelé jedince, ktoré mali približne 15 metrov, a asi 7-metrové mláďa.

„Veľryby boli v menšej hĺbke, ako je bežné, čo je podľa miestnych veľmi výnimočné. Je dosť možné, že buď mladé, alebo matka je chorá a prišli sa tam vyliečiť, pretože je tam dostatok potravy. Domáci, ktorí s nami boli, videli veľrybu po prvýkrát v živote, pretože sa vyskytujú úplne niekde inde,“ uzavrela Kristína, pre ktorú sa svadobná cesta stala obrovským zážitkom.